ING voorziet minder uitbundige tijden voor horeca

AMSTERDAM (ANP) - De vooruitzichten voor de horeca voor zowel dit jaar als 2025 zijn minder uitbundig dan de voorgaande drie jaren, voorspelt ING in een sectorrapport. De kenners van de bank verwijzen daarbij naar de aanhoudend lage economische groei, een laag consumentenvertrouwen en nog altijd oplopende prijzen in de horeca.

De relatief hoge inflatie blijft de horeca parten spelen. Vorig jaar werden restaurants en hotels gemiddeld 8 procent duurder. Dit jaar zullen de prijzen naar verwachting verder worden verhoogd met gemiddeld 5 procent. Hoewel de energie- en inkoopkosten in 2024 minder hard zullen stijgen dan in de voorgaande twee jaren, nemen met name de personeelskosten verder toe.

Vooral de natte horeca, zoals restaurants en cafés, kan de hogere kosten niet altijd volledig doorberekenen aan de klant. Daardoor zal het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen dit jaar naar verwachting opnieuw hoog zijn. Het aantal faillissementen in de horeca loopt al sinds begin 2023 op, na twee jaren van relatief weinig faillissementen.

Btw-tarief

Dat de consument het wat rustiger aan doet in het café en restaurant blijkt ook uit de meest recente ING betaaltransactiedata. Hoewel de waarde van de pinbetalingen in eetgelegenheden in de eerste vijf maanden van 2024 gemiddeld 8 procent hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder, kwam dit grotendeels door hogere prijzen.

De vooruitzichten voor de Nederlandse hotelsector blijven positief. Wel zal de groei, net als bij restaurants en cafés, dit jaar gematigder zijn dan in 2023. Vorig jaar was een topjaar voor de hotelbranche, met een groei van 14 procent in het aantal overnachtingen.

Het voorstel van de nieuwe coalitie om het btw-tarief voor logies te verhogen van 9 procent naar 21 procent, vormt wel een uitdaging voor de hotelsector. Hierdoor worden volgens ING hotelkamers en huisjes op vakantieparken vanaf 2026 11 procent duurder dan nu. Kampeerterreinen zijn van deze regeling uitgezonderd. De prijsverhoging komt naar verwachting vrijwel volledig voor rekening van de gast.