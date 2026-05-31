Onrust op Champs-Élysées in Parijs door rellen na winst PSG

PARIJS (ANP/AFP) - Op de Champs-Élysées in Parijs is het onrustig nadat Paris-Saint-Germain (PSG) in Boedapest de Champions League won. Op meerdere plekken in Parijs gingen menigtes de straat op, wat leidde tot rellen. Tot nu toe zijn er in de Franse hoofdstad zeker 235 mensen aangehouden. Het is niet duidelijk hoeveel van hen zijn gearresteerd. Eerder op de avond lag het aantal arrestaties op zeker 45.

Ongeveer 20.000 mensen kwamen samen op de Champs-Élysées in het centrum van Parijs, meldt de politie. Volgens het Franse BFM TV staken relschoppers daar vuurwerk af en reageerde de politie met flitsgranaten en traangas. Onder meer een bushalte bij de Champs-Élysées raakte beschadigd.

Winkels op de Champs-Élysées hadden van tevoren hun etalages dichtgetimmerd om schade te voorkomen. Vorig jaar leidde de overwinning van PSG in de Champions League ook tot geweld.

Ook in andere delen van Parijs is het onrustig, zo bestormden relschoppers de ringweg en kwam het tot botsingen met de politie bij het stadion van PSG. In heel het land zijn in totaal al 326 aanhoudingen verricht.

Op zondagmiddag worden ongeveer honderdduizend mensen verwacht in Parijs voor de huldiging van PSG.