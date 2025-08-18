Ook Art Rooijakkers per direct weg bij Nieuws van de Dag

Ook presentator Art Rooijakkers stopt per direct bij het programma Nieuws van de Dag. Dat heeft Talpa Network maandag bekendgemaakt. Een week geleden stapte de andere vaste presentator, Malou Petter, al op. Zij stelde dat de "inhoudelijke koers" van het programma toch niet bij haar paste.

Ook Rooijakkers haakt af om die reden. "Met open vizier begon ik aan dit spannende, nieuwe project", zegt hij in een korte verklaring. "Zoals het hoort bij een programma in ontwikkeling, ging dat niet zonder slag of stoot. Maar driekwart jaar later moet ik toch concluderen dat de desk van Nieuws van de Dag niet mijn plek is. Dat is jammer, maar ik heb het geprobeerd."

De presentator blijft wel verbonden aan Talpa. Meer informatie over nieuwe klussen communiceert het mediabedrijf later. De nieuwe vaste presentator van het programma wordt Thomas van Groningen. Pim Sedee blijft als vaste invaller betrokken bij Nieuws van de Dag.