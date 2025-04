Ook condoleances van China na dood paus

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China heeft condoleances uitgesproken na de dood van paus Franciscus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat er de afgelopen jaren sprake was van "constructief contact" met de Heilige Stoel.

China en het Vaticaan verlengden vorig jaar nog een overeenkomst over de benoeming van bisschoppen in de communistische volksrepubliek. "China is bereid om samen met het Vaticaan te werken aan de verdere verbetering van de betrekkingen tussen China en het Vaticaan", zei de Chinese woordvoerder dinsdag.

Vaticaanstad behoort tot de laatste landen in de wereld die nog formele diplomatieke betrekkingen hebben met Taiwan. China ziet dat democratisch bestuurde eiland voor de kust als eigen grondgebied en wil het internationaal isoleren. Taiwan reageerde ook voor China op de dood van de paus en zei een delegatie naar de uitvaart te zullen sturen.