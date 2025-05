Ook Delft stemt voor verbod op fossiele reclame

DELFT (ANP) - Ook Delft gaat fossiele reclame verbieden in de openbare ruimte. Het gaat dan om reclame voor bijvoorbeeld gascontracten, cruisereizen of vliegtickets. De gemeenteraad stemde donderdag in met een motie die het bestuur oproept voor het einde van het jaar met een plan voor een verbod te komen.

"De gemeente stelt doelen op gezondheid en klimaat", zegt initiatiefnemer Rinske Wessels van GroenLinks, "maar ondertussen zie je overal op straat reclame die producten en diensten aanbiedt die onze ongezondheid en klimaatproblemen juist verergeren. Met deze motie hebben we het college gevraagd om in ieder geval aan fossiele reclame grenzen te stellen."

In Den Haag geldt sinds dit jaar een verbod op fossiele reclames en dat is recent door de rechter goedgekeurd. Deze maand stemde ook de raad van Utrecht voor eenzelfde verbod, dat in de lokale verordening (APV) wordt geregeld.