Collaboratie-verwijt in column NRC gaat Van der Plas 'te ver'

AMSTERDAM (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas vindt het "te ver" gaan dat haar partij in een column in NRC met collaborateurs wordt vergeleken. In een opiniestuk in dezelfde krant stelt ze vrijdag dat ze kritiek kan verdragen, maar dat "de grens van kritiek is bereikt". Ze noemt het "verbijsterend dat zo'n woord achteloos in de krant wordt geslingerd".

Columniste Karin Amatmoekrim sprak eerder deze week haar verbazing uit over de omvang van de Gaza-demonstratie zondag in Den Haag, terwijl Van der Plas en coalitiepartner Geert Wilders een dag eerder bij het songfestival steun uitspraken voor de Israëlische inzending. "Nederland heeft een samenleving die roept om solidariteit, maar we worden geregeerd door collaborateurs", schreef Amatmoekrim daarover.