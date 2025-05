Caroline van der Plas wil geen collaborateur worden genoemd

BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat het "te ver" gaat dat haar partij in een column in NRC met medewerkers wordt vergeleken. In een opiniestuk in dezelfde krant stelt ze vrijdag dat ze kritiek kan worden aangenomen, maar dat "de grens van kritiek is bereikt". Ze noemen het "verbijsterend dat zo'n woord achteloos in de krant wordt geslingerd".

Columniste Karin Amatmoekrim sprak eerder deze week haar verrassende uit over de omvang van de Gaza-demonstratie zondag in Den Haag, terwijl Van der Plas en coalitiepartner Geert Wilders een dag eerder bij het songfestival steunverklaringen voor de Israëlische inzending spraken. "Nederland heeft een samenleving die roept om solidariteit, maar we worden geregeerd door collaborateurs", schreef Amatmoekrim daarover.

"Demoniseren van BBB door ons met collaborateurs te vergelijken is geen moreel kompas. Dat is morele verdwazing, beschamend, grievend en ronduit gevaarlijk. Dat soort retoriek zaait haat en zet mensen tegen elkaar op", stelt Van der Plas, die wijst op het gebruik van het woord in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Zij zegt dat haar solidariteit bij "alle onschuldige slachtoffers" ligt. "Israëlisch én Palestijns."

Al eerder was duidelijk dat Caroline gevoelig is voor kritiek.