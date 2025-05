Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

Alcohol maakt je niet alleen uitbundiger of net even te loslippig: het beïnvloedt ook wie je bent. Misschien word je losser of juist zorgzamer en sociaal. Volgens een Amerikaanse studie uit 2015 bestaan er grofweg vier typen ‘dronken persoonlijkheden’.

Deze indeling, gebaseerd op enquêtes en zelfrapportages, laat zien hoe verschillend mensen reageren op alcohol. Waar de één vrijwel hetzelfde blijft, ondergaat de ander een volledige metamorfose.

1. De Hemingway

Deze groep is vernoemd naar schrijver Ernest Hemingway, die naar verluidt veel kon drinken zonder te veranderen. ‘Hemingway's’ blijven grotendeels zichzelf, ook na meerdere glazen. Ze blijven rustig, stabiel en verantwoordelijk, met hooguit een lichte toename in extraversie.

Zij vormen de grootste groep in het onderzoek en staan bekend als ‘goede drinkers’. Toch is er een keerzijde: omdat ze weinig uiterlijke signalen van dronkenschap tonen, onderschatten anderen én zijzelf hun daadwerkelijke alcoholpromillage, wat risico's met zich meebrengt.

2. De Mary Poppins

Vriendelijk, zorgzaam en opgewekt, zowel nuchter als aangeschoten. Mary Poppins-types worden nóg aangenamer in gezelschap als ze wat op hebben. Ze zorgen voor anderen, lossen ruzies op en letten erop dat iedereen veilig thuiskomt.

Omdat hun gedrag onder invloed juist positieve sociale effecten heeft, lopen zij relatief weinig risico op alcoholgerelateerde problemen. Een prettige drinker, zou je kunnen zeggen.

3. De Nutty Professor

Dit is de klassieke introvert die met een drankje in de hand plots het middelpunt van het feest wordt. Waar ze nuchter terughoudend zijn, worden ze na wat alcohol open, spraakzaam en energiek.

Alcohol fungeert voor deze groep als sociale versneller. Dat kan bevrijdend zijn, maar ook riskant: wie afhankelijk wordt van drank om zich sociaal zeker te voelen, loopt kans op problematisch gebruik.

4. Mr. Hyde

De gevaarlijkste groep is vernoemd naar het alter ego van Dr. Jekyll. Deze mensen ervaren onder invloed sterke dalingen in vriendelijkheid, zelfbeheersing en intellectuele scherpte. Ze worden impulsief, vijandig of onvoorspelbaar met een verhoogd risico op conflicten, ongelukken of zelfs strafbare feiten.

Hoewel dit de kleinste groep is, vraagt ze de meeste aandacht. Herkenning en inzicht in dit gedrag kunnen helpen bij preventie of behandeling.

Waarom dit ertoe doet

Je dronken persoonlijkheid is meer dan een grappige anekdote: het zegt iets over hoe alcohol je wezen beïnvloedt. Zeker voor de ‘Mr. Hydes’ is het belangrijk om patronen te herkennen en, waar nodig, het drinkgedrag aan te passen.

Dus de volgende keer dat je een glas heft, stel jezelf niet alleen de vraag: “Hoeveel heb ik gedronken?” maar ook: “Wie word ik eigenlijk als ik drink?”