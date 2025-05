Zorgt het automatische start-stopsysteem voor snellere slijtage van mijn motor?

Het is tegenwoordig gemeengoed bij benzine- en dieselauto's: de start-stopfunctie staat standaard aan, zodat de motor automatisch aan- en afslaat bij het stoplicht. Zorgt dat systeem niet voor extra slijtage, vraagt AD-lezer Frans van der Graaff zich af. Auto -kenner Niek Schenk legt uit hoe het zit.

“Mijn Nissan Qashqai heeft een start-stopfunctie die ik kan uitschakelen”, vertelt Van der Graaff. “Bij aankoop kreeg ik het advies om hem uit te zetten omdat de startmotor er sneller door zou slijten. Mijn neef vertelde laatst dat hij zijn distributieketting moest laten vervangen vanwege snellere slijtage door de start-stopfunctie. Klopt het dat deze leidt tot een snellere slijtage van de startmotor en distributieketting, met als gevolg hogere onderhoudskosten?”

Milieubesparing

“Het start-stopsysteem is begin deze eeuw ingevoerd om te voorkomen dat de motor blijft lopen terwijl hij op dat moment niet nodig is”, antwoordt Schenk. “Bijvoorbeeld als je wacht voor het verkeerslicht. Dankzij deze functie worden het brandstofverbruik én het milieu gespaard. Maar dat de functie niet zonder gevolgen blijft voor de conditie van de motortechniek is een feit.

Volgens de ANWB heeft onderzoek uitgewezen dat slijtage aan hoofdlagers van de krukas bij auto’s de afgelopen jaren is toegenomen en dat zou komen door het start-stopsysteem. Tijdens de stop valt de smerende oliefilm even weg en bij de daarop volgende start kan hierdoor extra slijtage optreden.

Sommige automobilisten ergeren zich aan het systeem omdat het opnieuw starten te traag gaat of omdat het telkens af- en aanslaan van de motor overduidelijk te horen is. In sommige auto’s voel je ook een trilling.”

Telkens opnieuw uitschakelen

“Je kunt het systeem in elke auto weliswaar handmatig uitschakelen, maar dat moet je dan elke keer opnieuw doen als je weer een autorit gaat maken. Tegenwoordig zijn er ook ‘dongels’ te koop die het systeem permanent kunnen uitschakelen. Die steek je simpelweg in de diagnose-aansluiting van de auto (meestal ergens onder in het dashboard). Ook bestaan er apps die het systeem permanent uitschakelen.

Bij de Nederlandse apk wordt niet gekeken naar de werking van het start-stopsysteem, maar formeel mag je het niet onklaar maken en daarom zullen veel autobedrijven er niet aan meewerken om dit te doen. Bovendien waarschuwt de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, voor de risico’s van dergelijke ingrepen in de motortechniek.”

Typegoedkeuring

“Een gevolg kan zijn dat de typegoedkeuring van de auto niet meer geldig is. Die officiële toestemming voor de fabrikant om de auto op de weg te brengen is immers gebaseerd op het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde uitstoot, met alle systemen in werking.

De ingreep is in Nederland al helemaal illegaal omdat de (aanschaf-)belasting op de oorspronkelijke cijfers is gebaseerd en de fiscale bijtelling voor zakelijke rijders op de oorspronkelijke CO2-uitstoot is gebaseerd.

Kortom, permanent uitschakelen kan volgens de Nederlandse wet worden uitgelegd als zowel een fiscaal delict als een milieudelict. Nog afgezien van het probleem dat ingrijpen in de software gevolgen kan hebben voor de fabrieksgarantie op de auto.”