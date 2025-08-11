Europese beleggers wachten op duidelijkheid handelsdeal China-VS

AMSTERDAM (ANP) - Europese beleggers hebben het maandag rustig aan gedaan in afwachting van duidelijkheid over de importheffingen tussen de Verenigde Staten en China. Dinsdag verlopen de tijdelijke afspraken in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten en er is nog niets officieel bekendgemaakt over het vervolg daarvan.

De AEX-index sloot met een kleine plus van 0,3 procent op 894,13 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 913,65 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent, Londen sloot 0,3 procent hoger.

De verwachting van analisten is dat de tijdelijke handelsafspraken tussen de VS en China worden verlengd. De Amerikaanse president Donald Trump zou daar nog maandag duidelijkheid over moeten geven. De VS heffen sinds mei 30 procent op producten uit China, dat andersom een heffing van 10 procent hanteert op Amerikaanse goederen.

Trump en Poetin

Verder wachten beleggers ook nog op de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin vrijdag in Alaska en cijfers over de Amerikaanse inflatie dinsdag. Dat cijfer is een belangrijke indicatie voor het rentebeleid in de VS, wat weer invloed heeft op aandelenmarkten wereldwijd.

"De markten maken zich op voor een onverwacht drukke week, met verschillende belangrijke gebeurtenissen en cijfers. Met name de inflatiecijfers in de VS springen in het oog", zei Jim Reid van Deutsche Bank.

Chipbedrijven

Chipmachinemaker ASML was de koploper in de AEX-index met een plus van 1,6 procent. De grote Amerikaanse chipfabrikanten Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) hebben toegezegd 15 procent van hun inkomsten uit chipverkopen in China te betalen aan de Amerikaanse regering. Dit zou onderdeel zijn van een ongebruikelijke regeling om exportvergunningen te krijgen.

De ook in de AEX genoteerde chipbedrijven Besi en ASMI wonnen tot 0,7 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD was de grootste daler met een min van 2,4 procent. Ook dataleverancier Wolters Kluwer (min 1,9 procent) ging verder omlaag. Het bedrijf is de laatste weken een opvallende daler, zonder aanwijsbare reden.

Prosus hoorde maandag van de Europese Commissie dat die akkoord is met de overname van Just Eat Takeaway. De techinvesteerder steeg daarop 0,3 procent, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl kreeg er een fractie bij.