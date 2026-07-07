Ook senaat stemt in met wet die flexwerkers meer zekerheid geeft

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met een wetsvoorstel dat flexwerkers meer zekerheid biedt over onder meer hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de senaat stemde in, waardoor de wet in 2028 kan ingaan. Tijdelijke contracten zijn dan in principe alleen nog toegestaan voor flexibel werk. Het nulurencontract verdwijnt.

"Werk moet mensen zekerheid bieden", zegt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66). "Over het aantal uren dat ze moeten werken en over hoe hoog hun inkomen is. Dat geeft een stabiele basis om plannen te maken en jezelf te ontwikkelen. Met dit wetsvoorstel pakken we de uitwassen aan."

De wet maakt een einde aan zogenoemde draaideurconstructies waarmee werkgevers mensen langdurig op onzekere contracten houden. Nu mag iemand na afloop van zijn derde tijdelijke contract, al na zes maanden opnieuw met een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de slag. Die periode wordt verlengd naar drie jaar.

Bredere hervorming

Flexibele arbeid blijft mogelijk, benadrukte Vijlbrief in het debat in de Eerste Kamer, waar met name rechtse partijen hun zorg uitten over een toenemende regeldruk. Maar alleen voor tijdelijke klussen, vervanging bij ziekte of "als opstapje voor jongeren". De bewindsman zei dat de wet bedoeld is om "de machtsbalans tussen werkgevers en werknemers te herstellen".

Het wetsvoorstel maakt deel uit van een bredere hervorming van de arbeidsmarkt waar voormalig CDA-minister Karien van Gennip in 2023 de aanzet toe gaf. Aanleiding was het rapport van een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap, die in 2020 al waarschuwde voor een scheefgroei tussen vast en flexibel werk.

Het kabinet was er ook om een financiële reden op gebrand het wetsvoorstel door de senaat te loodsen. Deze hervorming van de arbeidsmarkt maakt deel uit van het aangepaste coronaherstelplan dat Nederland bij de Europese Commissie heeft ingediend. De uitbetaling van een bedrag van 600 miljoen euro uit het zogenoemde herstel- en veerkrachtfonds is ervan afhankelijk.