Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

Nederland staat officieel op het niveau ‘dreigend watertekort’, maar voor kraanwater gelden nog geen landelijke verboden – wél stevige dringende adviezen om je gebruik te beperken. De overheid en drinkwaterbedrijven vragen je nu al om alleen écht noodzakelijk drinkwater te gebruiken en luxe‑gebruik zoveel mogelijk te mijden, vooral tijdens piekuren.

Stand van zaken: dreigend watertekort

Door aanhoudende droogte, lage rivierafvoeren en een hoge watervraag is opgeschaald naar het niveau ‘dreigend watertekort’ in delen van Nederland. Regionaal zijn onttrekkingsverboden ingesteld voor oppervlaktewater en grondwater; boeren en tuineigenaren mogen in die gebieden geen water meer uit sloten of grond onttrekken om te beregenen. Voor huishoudelijk kraanwater geldt nu vooral: zuinig zijn, niet hamsteren en piekgebruik vermijden, zodat de druk in het netwerk op peil blijft.

“De verdringingsreeks: waarom jouw douche belangrijker is dan een groene tuin”

Wat je kraanwater nog wél voor is bedoeld

Zelfs bij dreigend watertekort heeft drinkwater voorrang in de zogeheten verdringingsreeks: drinkwater en volksgezondheid staan bovenaan. Dat betekent dat de volgende dingen gewoon door moeten gaan:

Drinken, koken en bereiden van eten thuis en in de horeca.

Basis hygiëne: handen wassen, (kort) douchen, toilet doorspoelen.

Medische en zorgfuncties: ziekenhuizen, zorginstellingen en essentiële productieprocessen hebben prioriteit in de watervoorziening.

Wat je beter níet meer doet met kraanwater

Formeel bestaan er nog geen landelijke verplichtingen voor particulieren, maar de overheid en waterbedrijven hebben een duidelijke wenslijst met wat je voorlopig beter laat. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits van het watergebruik (06.00–09.00 en 18.00–22.00 uur) gaat het om:

Tuin sproeien met kraanwater, zeker via sproeiers en beregeningsinstallaties.

Zwembadjes vullen of dagelijks verversen met kraanwater.

Auto thuis op straat wassen met tuinslang of hogedrukspuit.

Terrassen, stoepen en gevels afspuiten met de tuinslang “voor het oog”.

In veel andere landen zijn dit al formeel verboden bij watertekort; in Nederland kan de minister of de burgemeester via noodbevoegdheden vergelijkbare restricties opleggen als de situatie verslechtert.

“Van zwembadje tot stoep: dit mag straks niet meer met je kraanwater”

De (bijna) onbekende juridische knop: noodverboden

De meeste Nederlanders weten niet dat er juridisch al sinds jaren een noodrem ligt om je kraan letterlijk dicht te draaien. Op basis van de Drinkwaterwet en noodbevoegdheden kunnen minister, veiligheidsregio of burgemeester tijdelijk verbieden om drinkwater te gebruiken voor niet‑essentiële zaken, zoals het wassen van auto’s of het sproeien van tuinen. Drinkwaterbedrijven kunnen ook zelf restricties opleggen, al gebeurt dat in de praktijk zelden.

Dit mag absoluut wél (en is zelfs verstandig)

Zolang er geen formeel verbod is, mag je juridisch nog veel – maar de vraag is of het slim is. Enkele dingen die nu expliciet worden aangeraden:

Tuin alleen diep en spaarzaam gieten, bij voorkeur met regenwater en anders maximaal één keer per week in de vroege ochtend of late avond.

Was en vaat alleen draaien als de machine goed vol is, liefst buiten de piekuren.

Douchetijd inkorten en kraan dicht bij tandenpoetsen of scheren om liters per dag te besparen.

Kleinere spoel op het toilet gebruiken of spaarknop/onderbreking installeren om structureel water te besparen.

Dit soort maatregelen wordt nu nadrukkelijk genoemd als manier om watertekorten te voorkomen, nog vóórdat er harde verboden volgen.

Praktische tips:

1. Kort douchen en wastaken slim plannen

Douche maximaal 5 minuten.

Zet de kraan uit tijdens inzepen, scheren en tandenpoetsen.

Laat wasmachine en vaatwasser alleen draaien als ze goed vol zijn.

Gebruik deze apparaten bij voorkeur buiten piekuren (dus niet allemaal tegelijk rond 7 uur ’s ochtends of 8 uur ’s avonds).

2. Tuin alleen gerichter en spaarzaam bewateren

Geef planten bij voorkeur (opgevangen) regenwater.

Moet je toch kraanwater gebruiken? Sproei dan één keer per week, vroeg in de ochtend of laat in de avond.

Geef vooral bomen, struiken en jonge aanplant water. Het gazon herstelt meestal vanzelf.

3. Kleine aanpassingen in huis die veel schelen

Gebruik altijd de “eco‑stand” van apparaten als die er is.

Kijk of je wc een kleine spoelknop heeft en gebruik die standaard.

Repareer lekkende kranen en lopende toiletten meteen.

Het zijn geen spectaculaire maatregelen, maar bij miljoenen huishoudens samen maken ze het verschil tussen “dreigend tekort” en echte problemen.

Samengevat: