Ook woensdag nog geen treinen bij Venray door grote natuurbrand

VENRAY (ANP) - Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker 20.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer door de grote natuurbrand in Noord-Limburg. De regionale vervoerder blijft bussen inzetten, laat een woordvoerder weten.

Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De bussen worden ingezet tussen Venray en Nijmegen.

In natuurgebied Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray, brak maandag brand uit. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als zogenoemde stoplijn, waar de brandweer het vuur tegenhoudt.