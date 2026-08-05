Klanten boos om aangepaste koopzegels bij Albert Heijn

DEN HAAG (ANP) - De aangepaste koopzegelregels van Albert Heijn leiden tot een stortvloed aan boze reacties op sociale media. Dinsdag werd bekend dat klanten er twee keer zo lang over gaan doen om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen klanten voortaan een koopzegel per 2 euro aan boodschappen, waar dat nu een koopzegel per 1 euro is.

Albert Heijn zegt de wijziging door te voeren om ruimte te creëren voor andere spaarprogramma's. Maar de maatregel valt bij veel klanten verkeerd. "Ik wil gewoon koopzegels sparen in het huidige tempo! Domme actie van appie", schrijft iemand op X. "Sjonge jonge, wat een marketingfout", reageert een ander. Ook roepen sommige klanten op om massaal hun koopzegels te laten uitbetalen op 7 september. Een ander richt zich rechtstreeks tot de supermarktketen: "Jeetje @albertheijn hoe vinden jullie zelf dat het gaat?!"

De Consumentenbond laat weten dat bedrijven de voorwaarden van dergelijke acties tussentijds mogen aanpassen, ook al is het vervelend voor klanten.