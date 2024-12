Oorlogsarchief wordt toch digitaal toegankelijk op locatie

DEN HAAG (ANP) - Het wordt toch mogelijk om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) digitaal te bekijken, meldt minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Naar verwachting kunnen mensen ergens in het eerste kwartaal van 2025 in de studieruimte van het Nationaal Archief het beladen online-oorlogsarchief raadplegen.

Eerder besloot Bruins het online openstellen van het CABR uit te stellen na een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over privacyrisico's. Nu wordt het oorlogsarchief dus alsnog digitaal toegankelijk gemaakt, zij het op locatie en niet thuis achter de computer. Intussen bereidt de minister een wetswijziging voor om het CABR alsnog voor iedereen volledig online toegankelijk te maken.

Degenen die onderzoek willen doen in het gedigitaliseerde oorlogsarchief in de studiezaal van het Nationaal Archief moeten daarvoor een aanvraag indienen, en er is maar beperkt plek. Bruins onderzoekt of het mogelijk is dat mensen op andere tijdelijke plekken het online-oorlogsarchief kunnen bekijken. Het is niet toegestaan om kopieën of foto's te maken van het digitale oorlogsarchief en deze te verspreiden.

'Onschatbare waarde'

Het Nationaal Archief laat weten dat nog precies moet worden uitgezocht hoe de beperkte digitale toegankelijkheid van het CABR vorm gaat krijgen.

"Dit oorlogsarchief is van onschatbare waarde voor historisch onderzoek, het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, en voor nabestaanden die op zoek zijn naar informatie. Er opent zich een nieuwe wereld, omdat in het papieren archief alleen dossiers opgevraagd kunnen worden op naam van een verdachte", aldus Bruins.

Overigens worden de dossiers van 425.000 Nederlanders die verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog stapsgewijs online toegankelijk. Het papieren oorlogsarchief is onder voorwaarden wel volledig in te zien vanaf begin volgend jaar.