Oostenrijk wil dienstplicht verlengen naar negen maanden

WENEN (ANP/DPA/RTR) - De Oostenrijkse regering heeft bekendgemaakt de dienstplicht met drie maanden te willen verlengen naar negen maanden. Het plan is om de wijziging na de jaarwisseling in te laten gaan, maar de drie coalitiepartijen moeten eerst op zoek naar steun in het parlement.

Voor de wijziging is een tweederdemeerderheid nodig. In Oostenrijk geldt de dienstplicht voor mannen vanaf 18 jaar. Zij mogen ook kiezen voor een alternatieve burgerdienst van negen maanden. De regering wil het mogelijk maken om deze dienst vanaf 2027 vrijwillig met twee maanden te verlengen.

De plannen volgen op de veranderde veiligheidssituatie, aldus bondskanselier Christian Stocker. Hij wijst onder meer naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk, dat militair neutraal is en geen lid van de NAVO, probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken en beter uit te rusten. De krijgsmacht is volgens de autoriteiten niet in staat het land te verdedigen tegen een zware aanval van buitenaf.