Trump: gesprekken met Iran zijn bezig en verlopen goed

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er momenteel gesprekken lopen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Die gesprekken zouden goed verlopen.

De VS voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopten. Volgens nieuwssite Axios wilden de VS diplomatiek overleg tussen de landen nog een kans geven. Iran zei vanwege het stoppen van de bombardementen ook geen vergeldingsaanvallen meer uit te voeren. In antwoord op vragen over een mogelijke vredesdeal met Iran zei Trump dat er "een goede kans bestaat dat er iets kan gebeuren".

Trump ontkende volgens internationale media waaronder CNN opnieuw geruchten dat de VS hebben afgezien van het opschalen van de aanvallen op Iran vanwege een tekort aan munitie. Volgens Trump hebben de VS daar juist heel veel van. Hij haalde wel uit naar de regering van de vorige president Joe Biden, die volgens hem te veel aan Oekraïne heeft gegeven.