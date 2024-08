Op veel plaatsen in Libanon stroom uitgevallen

BEIROET (ANP) - Libanon kampt met een acute energiecrisis. Op veel plaatsen in het land is zaterdag volgens de media de stroom uitgevallen. De nationale elektriciteitsmaatschappij wijt de problemen aan brandstofgebrek in de grote Zahrani-centrale in Beiroet. Die is daardoor buiten dienst gesteld.

Onder meer vliegvelden, havens en gevangenissen ondervinden hinder, maar ook de watervoorziening wordt bedreigd doordat de pompen niet meer werken. De leveranciers hebben de Libanese bevolking gevraagd geen druppel te verspillen. Met behulp van generatoren wordt geprobeerd de ergste nood te lenigen zolang de stroomstoring aanhoudt.