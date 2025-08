DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat stap voor stap weer online, meldt justitie maandag. Het OM had als gevolg van een hack de verbinding met internet half juli uitgezet. Dat gebeurde na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over "een kwetsbaarheid" in het systeem.

"Een van de eerste functionaliteiten die zo snel mogelijk weer beschikbaar komt, is het e-mailen voor OM-medewerkers met de buitenwereld", aldus het OM.