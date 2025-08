Jake Paul en de ‘fixed fight’-storm: feit of verzinsel?

YouTuber-turn-boxer Jake Paul (hier extra beroemd omdat hij een setje is met Jutta Leerdam ) is klaar met het verwijt dat zijn gevechten gescript zijn. Volgens TMZ heeft hij topadvocaat Alex Spiro (bekend van Elon Musk en Jay-Z) ingehuurd om “publieke leugens hard aan te pakken” Spiro waarschuwt: “Wie de sport schaadt met onwaarheden, zal consequenties voelen.”

De geruchten laaiden op nadat tv-presentator Piers Morgan Pauls partij tegen Julio César Chávez Jr. publiekelijk “boring staged bullshits noemde. Paul reageerde furieus op X: “Jarenlang liet ik haters begaan, nu krijgen leugenaars dagvaarding op de mat.”

Match-fixing is in het boksen geen fabel. Een studie van de University of Portsmouth telde tussen 2000 en 2020 wereldwijd 66 bevestigde gevallen. Toch ontbreekt hard bewijs tegen Paul. De World Boxing Association benadrukte eerder dat zijn ranking tot stand kwam “volgens de gebruikelijke keurings­procedure”.