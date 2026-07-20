Zo verbruik je op je vakantie veel minder brandstof

Een retourtje Zuid‑Europa met de auto kan zomaar 400 à 500 euro aan brandstof kosten. Dat voelt als een vast gegeven: de pompprijzen zijn wat ze zijn, en de auto rijdt wat hij rijdt. Toch kun je die rekening met drie simpele keuzes flink omlaag brengen, zonder dat je de hele vakantie op de vluchtstrook hoeft te kruipen.

1. Langzamer rijden levert meer op dan je denkt

Het meest onderschatte middel om brandstof te besparen is je snelheid. Veel automobilisten zien cruisecontrol op 130 als norm, maar de motor ziet vooral een hogere vraag naar brandstof.

Rond 100 à 110 km/u verbruikt de meeste auto’s duidelijk minder dan bij 120–130 km/u.

Vooral op lange afstanden (Nederland – Zuid‑Frankrijk, Italië, Spanje) levert dat tientallen euro’s op.

Daarnaast rij je rustiger, met minder stress en vaak nauwelijks tijdverlies, zeker als je files en drukte meerekent.

Praktisch:

Zet op de snelweg je cruisecontrol op 100 of 110 km/u en houd die lijn vol.

Rijd in Duitsland niet automatisch de vmax, maar wat jouw auto zuinig laat draaien.

Laat agressief inhalen en optrekken achterwege: elke keer vol op het gas jaagt de meter omhoog.

Je ziet het niet direct aan de pomp, maar wel op het gemiddelde verbruik van je boordcomputer: minder liters per 100 kilometer betekent meteen een lagere totale rekening.

2. Slim plannen: tanken waar het goedkoper is

Niet alleen hoe je rijdt, maar ook waar je tankt maakt een groot verschil. De literprijs kan tussen landen, of zelfs tussen snelwegstations en dorpsstations, fors verschillen.

In veel landen zijn snelwegstations duurder dan tankstations net naast de afrit.

Regio’s met veel concurrentie (bijvoorbeeld grote steden of grensgebieden) hebben vaak lagere prijzen.

In sommige landen zijn brandstofprijzen sterker gereguleerd of transparanter, waardoor je sneller de ‘goedkope’ ketens herkent.

Praktisch:

Plan vooraf één of twee geplande tankstops net naast de snelweg in plaats van bij de eerste pomp die je tegenkomt.

Vermijd als het kan de laatste pomp vlak vóór een tolpoort of grens: daar is de verleiding groot om de prijs op te schroeven.

Kijk of je in het land van bestemming bepaalde ketens of low‑cost stations kunt herkennen en gebruik die consequent.

3. Minder kilo’s en betere bandenspanning

De goedkoopste brandstofbesparing zit letterlijk in de kofferbak. Elke kilo die je meeneemt moet meegetorst worden, en zachte banden vragen meer energie van de motor.

Gewicht:

Dakkoffers, fietsen op het dak en een compleet verhuisproject aan spullen zorgen voor extra luchtweerstand en massa.

Veel mensen nemen standaard spullen mee “voor de zekerheid” die ze ter plekke nauwelijks gebruiken.

Bandenspanning:

Te zachte banden vergroten de rolweerstand, waardoor je motor harder moet werken.

Zeker met een volle auto en caravan is de juiste spanning cruciaal – én veiliger.

Praktisch:

Loop je paklijst kritisch door: wat kun je ter plekke huren, delen of desnoods daar goedkoop kopen?

Haal alles uit de kofferbak wat je niet echt nodig hebt, vooral zware items (kratten, gereedschap, spullen die je “altijd” in de auto hebt).

Controleer vóór vertrek de bandenspanning, en pas die aan op het gewicht en de snelwegkilometers van je vakantie (check het stickertje in de deurstijl of tankklep).

Een paar honderd kilo minder gewicht en goed opgepompte banden schelen zo weer een paar procent in verbruik – over een lange rit is dat meteen voelbaar in euro’s.

Wat levert het in de praktijk op?

Rekenvoorbeeld (indicatief, ter illustratie):

Stel: 2.000 kilometer heen en terug.

Zonder maatregelen: 7,5 liter per 100 km → 150 liter totaal.

Met rustiger rijden, minder kilo’s en goede bandenspanning: bijvoorbeeld 6,5 liter per 100 km → 130 liter.

Bij een literprijs van ongeveer 2 euro scheelt dat 20 liter × 2 euro = 40 euro. Combineer je dat met slim tanken (bijvoorbeeld 15–20 cent per liter goedkoper), dan kan de besparing oplopen tot nog eens enkele tientallen euro’s.