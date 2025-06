Opluchting na arrestatie verdachte van doden politici Minnesota

MINNEAPOLIS (ANP/RTR/AFP) - In de Amerikaanse staat Minnesota heerst voorzichtige opluchting na de arrestatie van een man die een politica zou hebben doodgeschoten en ook anderen zou hebben geprobeerd om te brengen. De 57-jarige Vance Boelter was dagenlang zoek en had een flink aantal wapens, meldt de politie.

Boelter wordt ervan verdacht zaterdag de Democraat Melissa Hortman en haar man te hebben gedood. De 57-jarige man zou ook de Democratische politicus John Hoffman en zijn vrouw hebben neergeschoten in hun woning in de stad Minneapolis. Zij overleefden de aanslag.

De politie vond Boelter naar eigen zeggen "kruipend door een veld" in de buurt van zijn boerderij bij Green Isle, ten zuidwesten van Minneapolis. Hij zou zich niet hebben verzet bij zijn aanhouding, al was hij wel gewapend. De sheriff van Ramsey County publiceerde zondag een foto op sociale media waarop Boelter geboeid te zien is. Hij wordt aangeklaagd voor twee gevallen van moord en twee gevallen van poging tot moord.

Grootscheepse klopjacht

Na de schietpartij was een grootscheepse klopjacht op touw gezet. De autoriteiten troffen Boelters auto, hoed en wat persoonlijke bezittingen aan in een landelijk gebied. In een van zijn auto's werd een notitieboekje gevonden met de namen van politici en betrokkenen bij abortuszorg, kennelijk een lijst met doelwitten. Van een manifest of andere uitleg van Boelters zelfopgevatte missie lijkt geen sprake. Gouverneur Tim Walz sprak niettemin van een "politiek gemotiveerde moordaanslag".

Senator Amy Klobuchar, zelf op Boelters lijst, sprak haar zorgen uit over de veiligheid van geestverwanten. "Dit was politiek gemotiveerd, en er was duidelijk een verband met abortus gezien de groepen die op de lijst stonden. Dus dat was een van zijn beweegredenen", meent ze.