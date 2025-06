Hamilton treurt om overreden bosmarmot in GP Canada

MONTREAL (ANP/RTR) - Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Canada uitgereden met schade aan zijn Ferrari. Het gat in de vloer van zijn auto was het gevolg van een aanrijding met een bosmarmot vroeg in de race op het circuit van Montreal, meldde de Italiaanse renstal na onderzoek. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als zesde.

"Verschrikkelijk", vond Hamilton de dood van het dier. "Ik houd van dieren en ben er verdrietig om. Het is me nooit eerder overkomen."

Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vertelde dat Hamilton na ongeveer acht of negen ronden de marmot overreed. De schade aan de vloer maakte zijn Ferrari een halve seconde per ronde langzamer. "Ik heb het niet zien gebeuren, maar merkte wel dat de auto niet meer presteerde. Als het niet was gebeurd en alles was goed gegaan, had ik vierde kunnen worden."