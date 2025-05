Opnieuw aanhouding in grote fraudezaak met 130 gedupeerden

DEN HAAG (ANP) - Een man (43) is aangehouden in een grote fraudezaak met al meer dan 130 gedupeerden. Hij wordt ervan verdacht de oplichtingspraktijken van een eerder gearresteerde verdachte te hebben overgenomen. De politie onderzoekt nog wat zijn rol precies was in deze zaak.

De in februari gearresteerde 68-jarige man zou vanaf 2022 met twee investeringsmaatschappijen meer dan 5 miljoen euro hebben binnengehaald van mensen die dachten een goede investering te doen in vastgoed. Maar het geld werd niet geïnvesteerd. Het werd overgeschreven naar privérekeningen van de man en aan hem gelieerde personen en ondernemingen. Naast verduistering wordt hij ook verdacht van witwassen en oplichting.

De man die dinsdag is gearresteerd, zou de oplichtingspraktijken van de eerdere verdachte hebben voortgezet. Bij zijn arrestatie zijn gegevensdragers in beslag genomen en rekeningen bevroren.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.