Opnieuw code rood in rampgebied rond Valencia

VALENCIA (ANP/AFP) - De Spaanse weerdienst AEMET heeft code rood afgegeven voor Valencia, waar twee weken geleden nog meer dan tweehonderd doden vielen door noodweer. Het is de zwaarste waarschuwing die de dienst kan afgeven. In een halve dag tijd wordt 180 millimeter regen verwacht. Ook elders in Spanje kan het gevaarlijk worden.

Code rood geldt tot donderdagmiddag 12.00 uur. Naast de regio Valencia gelden ook waarschuwingen voor Catalonië en Malaga. In Andalusië zijn volgens de hulpdiensten ruim duizend woningen geëvacueerd, in Malaga zo'n drieduizend bewoners.

Het slechte weer leidde eerder in Spanje al tot verstoringen in het verkeer. De hogesnelheidstrein uit Madrid rijdt niet naar Malaga, en ook de metro aldaar ligt stil. Een tenniswedstrijd om de Billie Jean King Cup in Malaga werd uitgesteld.

De problemen in Valencia worden mogelijk nog groter doordat de riolering nog verstopt is door modder van het noodweer twee weken geleden. Toen vielen 223 doden en ontstond voor tientallen miljarden euro's schade. Veel inwoners voelden zich in de steek gelaten door de autoriteiten, die te laat in actie zouden zijn gekomen en te weinig gedaan zouden hebben.