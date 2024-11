Caravanfabrikant Knaus Tabbert legt fabrieken stil

NEURENBERG (ANP) - De Duitse fabrikant van caravans en campers Knaus Tabbert legt de productie stil in twee grote fabrieken. Het gaat om de productiefaciliteiten in het Zuid-Duitse Jandelsbrunn en Nagyoroszi in Hongarije. De ingreep is volgens het bedrijf nodig om de voorraden bij dealers op een "economisch houdbaar" niveau te krijgen.

De productiepauze in de twee fabrieken, waar het leeuwendeel van de 4000 werknemers werkt, begint maandag en duurt tot het einde van het jaar. Daardoor stelt het bedrijf achter de bekende kampeermerken Knaus, Tabbert en T@B ook zijn omzetverwachting voor dit jaar bij. Een week geleden zei Knaus Tabbert nog op zo'n 1,3 miljard euro aan opbrengsten te rekenen, maar nu moeten beleggers rekenen op een bedrag dat "duidelijk lager" zal liggen.

Dealers van campers en caravans van Knaus Tabbert hebben te maken met hoge kosten door hun grote voorraden, meldde het bedrijf onlangs bij zijn kwartaalresultaten. De leveringen van nieuwe vrijetijdsvoertuigen waren daarom al lager dan voorheen. Tegelijkertijd is de vraag naar deze kampeervoertuigen volgens Knaus Tabbert nog altijd hoog in Duitsland.