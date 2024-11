Kabinet kijkt naar verplicht bezoek Westerbork bij antisemitisme

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat kijken of daders van antisemitisme verplicht kunnen worden om een bezoek te brengen aan voormalige nazikampen zoals bij Westerbork of Vught. Premier Dick Schoof noemde het verzoek van het CDA tot zo'n leerstraf voor jongeren "sympathiek". Volgens CDA-fractieleider Henri Bontenbal zou dat "heel zinnig kunnen zijn". Hij wees erop dat er jaarlijks al duizenden jongeren naar de kampen toe gaan om te zien wat er toen is gebeurd.

Schoof zei dat justitieminister David van Weel het idee verder gaat uitwerken. Een brief daarover zal het kabinet begin volgend jaar sturen, zei Schoof in het Kamerdebat over het geweld tegen Israëlische voetbalfans in Amsterdam vorige week.

Overigens nam nagenoeg de hele Kamer eind april al een motie aan van D66 om meer aandacht te geven aan het opleggen van een educatieve maatregel als bijzondere voorwaarde bij een straf voor antisemitische incidenten. Op zich kunnen rechters zo'n maatregel al opleggen, zoals een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum, maar in de praktijk gebeurt dit zelden. De Kamer riep op om te kijken welke belemmeringen daarvoor zijn, zodat die kunnen worden weggenomen.