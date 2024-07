Opnieuw hoge temperatuur gemeten, net geen nieuw record

LONDEN (ANP) - Het blijft wereldwijd uitzonderlijk warm, ook al is er net geen nieuw record geregistreerd. Op dinsdag was de gemiddelde temperatuur in de wereld 17,15 graden. Dat is een fractie lager dan het record van maandag, toen het gemiddelde na correctie uitkwam op 17,16 graden.

De Europese klimaatdienst Copernicus heeft de cijfers donderdag bijgewerkt. De gemiddelden gaan over de hele wereld, dus ook over het zuidelijk halfrond, waar het nu winter is. De temperatuur van maandag was een aanscherping van het record van zondag (17,09 graden), en dat was hoger dan het record van 6 juli vorig jaar (17,08 graden).

De cijfers worden sinds 1940 bijgehouden. Op 4 juli vorig jaar kwam de gemiddelde temperatuur voor het eerst boven de 17 graden uit. Het was de eerste van twaalf dagen dat jaar boven de grens. Dit jaar zijn er tot nu toe zes dagen geweest met een gemiddelde boven de 17 graden.

Ook de maandelijkse gemiddelden zijn uitzonderlijk hoog. Juni was de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. De gemiddelde temperatuur van juli wordt in augustus bekendgemaakt.