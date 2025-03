Opnieuw miljoenen lichten uit tijdens Earth Hour

ZEIST (ANP) - Miljoenen lichten gaan wereldwijd een uur uit tijdens Earth Hour zaterdagavond. Het initiatief is bedacht door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en bedoeld om aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de planeet.

In Haarlem is er een diner bij kaarslicht en in Rotterdam een optocht met lampionnen. Ook doen miljoenen huishoudens en grote monumenten hun lampen even uit. Zo gaan de Erasmusbrug, de Eiffeltoren en het Opera House in Sydney allemaal even "op zwart". Het idee is ooit ontstaan in Sydney, dit jaar doen 180 landen mee.

WWF wil dat iedereen het "Earth Hour-gevoel het hele jaar door vasthoudt". Dat kan "door bewust om te gaan met energie, consumptie en natuurbehoud".

Earth Hour is ook nu weer hoognodig door de urgentie van klimaatverandering, vindt het WWF. "2024 was het warmste jaar ooit gemeten - een scherpe waarschuwing dat we gevaarlijke klimaatkantelpunten naderen waarbij essentiële ecosystemen zich mogelijk nooit meer kunnen herstellen."