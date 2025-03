Voetbalsters PSV grijpen koppositie Eredivisie na zege op Ajax

EINDHOVEN (ANP) - De voetbalsters van PSV hebben de koppositie in de Eredivisie overgenomen van Ajax door de Amsterdamse concurrent in een rechtstreeks duel te verslaan. In Eindhoven won de ploeg van trainer Roeland ten Berge met 3-1.

PSV komt door de zege op 45 punten. Dat is er één meer dan Ajax. De voetbalsters van titelverdediger FC Twente kunnen bij een zege zondag tegen Heerenveen ook op 45 punten komen.

Renate Jansen opende de score in de 28e minuut in het Philips Stadion uit een vrije trap. Ze schoot de bal rechts in het doel. Ajax kwam in de tweede helft op gelijke hoogte door een treffer van invalster Danique Tolhoek. Die rondde een aanval af na een pass van Lotte Keukelaar. PSV kwam voor een tweede keer op voorsprong. Veerle Buurman kopte raak uit een corner. Jansen maakte er daarna met haar tweede treffer op aangeven van Nina Nijstad 3-1 van.

Jansen maakte in december in de wedstrijd in Amsterdam ook al twee treffers bij de 2-0-zege op Ajax.