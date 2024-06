Opnieuw zware gevechten in noorden en zuiden Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Zowel in het noorden als in het zuiden van de Gazastrook vinden zondag zware gevechten plaats. Israëlische troepen rukken op in Rafah, maar ook in Shejaia, een wijk in Gaza-Stad.

Volgens Palestijnse getuigen zijn er zeker zes Palestijnen gedood en zijn enkele huizen vernietigd.

Israëlische tanks zijn vier dagen geleden Shejaia binnengereden omdat daar Hamasstrijders zouden zitten. De Israëliërs zeggen wapens gevonden te hebben en militaire infrastructuur te hebben vernietigd. Zaterdag werden twee Israëlische militairen gedood.

Rafah

Hamas spreekt van zware gevechten en schiet terug met antitankraketten en mortierbommen.

In Rafah wordt al ruim een maand gevochten. Israël begon daar een operatie, ondanks grote internationale druk om dat niet te doen. In de stad verbleven namelijk veel vluchtelingen en bij Rafah ligt bovendien de belangrijkste grensovergang voor humanitaire hulp. Die grens is sinds het Israëlische offensief begon gesloten.