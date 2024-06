ASSEN (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is er net niet in geslaagd om bij de TT van Assen de Moto3 te winnen. De 19-jarige Staphorster werd in de laatste bocht gepasseerd door de Spanjaard Iván Ortolá.

Veijer kwam 12 duizendste na Ortolá over de streep. De Spanjaard David Muñoz eindigde als derde.

De laatste Nederlandse winnaar in Assen was Hans Spaan in 1989.