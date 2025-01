Oppositie Venezuela: Maduro heeft zichzelf tot dictator gekroond

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia heeft vrijdag in een video op sociale media gezegd dat president Nicolás Maduro "zichzelf tot dictator heeft gekroond". Maduro werd vrijdag officieel beëdigd en begon daarmee aan een derde ambtstermijn als leider van het land.

De oppositie zegt echter over bewijs te beschikken dat González Urrutia, haar kandidaat, de werkelijke winnaar was van de verkiezingen in het land afgelopen juli. González Urrutia week daarna uit veiligheidsoverwegingen uit naar Spanje.

"Vandaag heeft Maduro in Caracas de Grondwet en de soevereine wil van het Venezolaanse volk, zoals uitgesproken op 28 juli, geschonden. Hij pleegt een staatsgreep", aldus González Urrutia.