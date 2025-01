Code geel om gladheid, in oosten ook dichte mist

DE BILT (ANP) - Vanwege gladheid geldt in vrijwel het hele land zaterdagochtend code geel. Er is kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. In de provincies Gelderland en Overijssel geldt code geel tot 09.00 uur ook door dichte mist.

Code geel om gladheid geldt tot 11.00 uur in alle provincies, behalve op de Wadden. Op veel plaatsen kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, lokaal is er ook kans op ijzel.

Zowel de dichte mist als de gladheid verdwijnen in de loop van de ochtend.