Oppositie wil snel debat over 'racisme' waar Achahbar om aftreedt

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen snel een debat over "racistische uitlatingen" in het kabinet die volgens ingewijden voor NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) aanleiding zijn om op te stappen. "Dit kabinet is er niet voor alle Nederlanders", concludeert GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in een bericht op X.

"Volkomen terecht als Achahbar een grens trekt en opstapt", vindt Timmermans. "In dit kabinet zijn racistische uitlatingen aan de orde van de dag."

Ook D66-voorman Rob Jetten valt Achahbar bij en noemt het "te prijzen" dat zij in deze discussie "haar rug recht houdt". Hij wil dat de notulen van de ministerraad waar deze uitspraken gedaan zijn openbaar worden gemaakt. "Over zo'n fundamentele aantijging verdient Nederland openheid van zaken."

DENK-leider Stephan van Baarle, die het kabinet al van meet af aan extreemrechts noemt, wil eveneens opheldering van minister-president Dick Schoof en daarna snel een debat. "Er is geen plek voor haat en discriminatie binnen de regering."