Damen trekt schadeclaim tegen Rijk om Ruslandsancties in

GORINCHEM (ANP) - Damen eist niet langer compensatie van de Nederlandse overheid voor de schade die de scheepsbouwer heeft geleden door de sancties tegen Rusland. Damen trekt de aangespannen rechtszaak in, laat het bedrijf weten.

Damen kon na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne niet langer aan de contracten voldoen die het met Russische klanten had afgesloten. Door de exportverboden en andere sancties die de Europese Unie Rusland oplegde, kon Damen bijvoorbeeld bestelde schepen niet meer leveren. Dat kostte de scheepswerf geld en Damen eiste daarvoor schadevergoeding van het Rijk.

"In het huidige klimaat van toenemende geopolitieke spanningen en goede samenwerking tussen industrie en Nederlandse overheid kiest Damen er nu voor dit hoofdstuk af te sluiten en vooruit te kijken", laat de scheepsbouwer weten. Ook al heeft "het stopzetten van de activiteiten in Rusland aanzienlijke financiële gevolgen voor de Damen Shipyards Group gehad".

"Dankzij een intensieve herfinanciering is voorkomen dat de consequenties voor het bedrijf nog ernstiger werden", stelt Damen. "We kijken nu vooruit. We zijn daarbij ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking met de overheid de sleutel is tot het versterken van onze maritieme sector en het waarborgen van onze nationale veiligheid."