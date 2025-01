Oppositieleider bij protesten Venezuela na maanden onderduiken

CARACAS (ANP/RTR/AFP) - De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is donderdag voor het eerst in maanden in het openbaar verschenen. Zij heeft zich aangesloten bij het protest in Caracas, tegen de beëdiging van president Nicolás Maduro.

De 57-jarige Machado was sinds augustus niet in het openbaar gezien. Zij kwam in een busje aan bij de demonstratie. In hoofdstad Caracas verzamelden zich duizenden mensen en ook elders worden protesten gemeld.

Maduro wordt vrijdag ingezworen en krijgt dan een derde ambtstermijn. Veiligheidstroepen houden rekening met onrust en hebben overal in het land controleposten opgezet. Ook zouden alvast allerlei oppositiefiguren en activisten zijn vastgezet in aanloop naar de plechtigheid.

Economische crisis

De oppositie denkt dat Maduro door fraude de verkiezingen heeft gewonnen van Edmundo González Urrutia en publiceerde zelf uitslagen om dat te bewijzen. Maduro is al sinds 2013 aan de macht en krijgt nu een derde ambtstermijn.

Het olierijke Venezuela ging tijdens het bewind van Maduro gebukt onder een ernstige economische crisis. Miljoenen mensen vertrokken naar het buitenland. Tegenstanders hopen dat de president hun voorbeeld volgt. "Stap op en verlaat het land in vrede", stond op een protestbord in Caracas.