AP heeft vragen voor Nationaal Archief over oorlogsarchief

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat volgende week langs bij het Nationaal Archief (NA) om vragen te stellen over de gang van zaken rond het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dat bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving van de Volkskrant. Hij benadrukt dat er geen formeel onderzoek is ingesteld, maar er dus wel vragen zijn.

De AP maakt zich zorgen over de begin dit jaar gepubliceerde lijst met namen van mensen die in het beladen oorlogsarchief voorkomen als verdachte van collaboratie met de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van die lijst kunnen dossiers worden aangevraagd van verdachten, om deze in Den Haag in te zien onder voorwaarden. Er mogen bijvoorbeeld geen foto's worden gemaakt van de documenten.

Mensen die een dossier willen bekijken moeten verklaren dat ze daar een belang bij hebben, bijvoorbeeld als onderzoeker of nabestaande. De toezichthouder wil graag van het NA horen hoe wordt gewaarborgd dat de dossiers in de juiste handen terechtkomen.

Privacyrisico's

De toezichthouder, voor wie de publicatie van de lijst als een verrassing kwam, vraagt zich verder af of er een privacyrisico-analyse is uitgevoerd voordat de namenindex online kwam. En zo ja, hoe die eruitziet. De woordvoerder benadrukt dat de AP graag had geadviseerd over mogelijke privacyrisico's, maar de toezichthouder was er niet van op de hoogte dat de namenlijst online geplaatst zou worden.

Oorspronkelijk zou het CABR vanaf 2 januari volledig openbaar en deels doorzoekbaar worden voor iedereen, maar dat is voorlopig uitgesteld na een waarschuwing van de AP over privacyrisico's. Minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), die met zijn ministerie verantwoordelijk is voor het NA, meldde wel dat het onlinearchief binnenkort onder voorwaarden kan worden ingezien vanuit de studiezaal van het archief. De toezichthouder wil graag van het NA weten wat de stand van zaken is rond dit plan.