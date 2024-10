Opvang asielzoekers Jaarbeurs Utrecht verlengd tot half januari

UTRECHT (ANP) - In de Jaarbeurs in Utrecht is nog tot half januari plek voor honderd asielzoekers, dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De opvang zou oorspronkelijk donderdag sluiten, maar deze blijft dus langer open.

Sinds woensdag 9 oktober werden er na een korte stop weer asielzoekers opgevangen in de Jaarbeurs. Het ging toen om honderd mensen die werden overgeplaatst vanuit Leiden en Zutphen. De woordvoerder laat weten dat de samenstelling van de groep de komende maanden steeds kan verschillen, maar de capaciteit blijft in ieder geval hetzelfde.