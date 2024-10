Pauselijk rapport: meer doen tegen misbruik in de Belgische kerk

BRUSSEL (ANP) - De Belgische katholieke kerk doet nog niet genoeg om nieuw seksueel misbruik door geestelijken te voorkomen, schrijft de pauselijke anti-misbruikcommissie in een rapport.

In België zijn bijvoorbeeld veel buitenlandse priesters, die misschien niet genoeg betrokken worden bij het inmiddels ingevoerde anti-misbruikbeleid, aldus de pauselijke commissie.

Paus Franciscus heeft de misbruikcommissie tien jaar geleden opgericht. Die komt nu met haar eerste verslag over vier landen, waaronder België, schrijft De Standaard. Het rapport is ook kritisch over het gebrek aan transparantie over het misbruik in de Belgische kerk.

Vorig jaar maakte de Vlaamse omroep VRT een televisieserie over het misbruik, waarvan vele honderden mensen het slachtoffer werden. De serie maakte veel los in Vlaanderen. Er kwamen ook getuigen met nieuwe feiten. Vorige maand was paus Franciscus vier dagen op bezoek in België. Hij veroordeelde toen publiekelijk het misbruik in de katholieke kerk.