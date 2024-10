Georgische president weigert te getuigen over verkiezingsfraude

TBILISI (ANP/AFP) - De Georgische president Salome Zoerabisjvili wil niet getuigen in een onderzoek naar mogelijke fraude bij de parlementsverkiezingen afgelopen weekend. Ze zei dat het niet aan haar is om bewijs te tonen dat de stembusgang oneerlijk is verlopen.

De kiescommissie riep de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom met 54 procent van de stemmen uit tot winnaar van de verkiezingen, maar de prowesterse oppositie claimt dat er gesjoemeld is met de uitslag. Zoerabisjvili sloot zich bij die beschuldigingen aan en sprak van Russische praktijken.

Justitie opende een onderzoek naar de fraude en riep de president op om te getuigen. "Ik ben niet van plan om naar het openbaar ministerie te gaan", zei Zoerabisjvili tegen journalisten. Ze vindt dat er genoeg bewijs openbaar beschikbaar is en dat justitie zich moet focussen op het onderzoek in plaats van "politieke afrekeningen".