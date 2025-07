Organisatie kijkt tevreden terug op Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN (ANP) - De organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen kijkt tevreden terug op zeven dagen feest met zo'n 1,1 miljoen bezoekers. De straten waren door verschillende initiatieven "opvallend schoon", meent Stichting Vierdaagsefeesten. Die telde tot en met donderdag 2,9 miljoen ingezamelde bekers, meer dan de 2,6 miljoen in totaal vorig jaar.

In het centrum van Nijmegen mochten supermarkten en andere winkels dit jaar geen alcohol verkopen, onder andere om zo hopelijk afval op straat tegen te gaan. Dat zou ook geleid kunnen hebben tot hogere verkoopcijfers aan de barren. Hoeveel plastic bekers er met vrijdag erbij zijn ingezameld en welk percentage van het totaal verkochte aantal bekers dat is, weet de organisatie over een aantal weken. Joris Bouwmeister, directeur Stichting Vierdaagsefeesten hoopt "richting de 80 procent gerecycled te hebben".

Het aantal feestvierders was gelijk aan dat van vorige edities, aldus Bouwmeister. De organisatie zag hen voor de sfeer een score van "een dikke 8,1 gemiddeld" geven.