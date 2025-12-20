Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

In de honderdduizenden stukken die het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag heeft vrijgegeven over de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein wordt nauwelijks verwezen naar president Donald Trump. Oud-president Bill Clinton komt er veelvuldig in voor.

In de vrijgegeven documenten zitten meerdere foto's van Clinton. Op een daarvan is hij te zien in een zwembad met Epsteins voormalige partner Ghislaine Maxwell en een onbekende persoon. Andere beelden tonen hem in een jacuzzi en op nog een foto zit een jonge vrouw op de armleuning van zijn stoel met haar arm om zijn schouders; haar gezicht is onherkenbaar gemaakt. Ook is er een foto van een opvallend schilderij van Clinton in een blauwe jurk dat hing in Epsteins woning in New York. (voor de jongere lezers: op een blauwe jurk van stagiaire Monica Lewenski zat sperma van Clinton. Hij had bezworen: "I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky." Het kosste hem bijna zijn prsidentschap)

De publicatie van de foto's kan strijdig zijn met het beleid van de Amerikaanse justitie om geen materiaal te publiceren over lopende onderzoeken. Trump heeft justitie opgedragen de banden tussen Clinton en Epstein te onderzoeken, volgens critici een poging de aandacht af te leiden van zijn eigen vriendschap met Epstein in de jaren negentig en begin jaren 2000.

Clinton met Michael Jackson

Opvallend is dat er weinig tot geen foto's of documenten zijn waarin Trump voorkomt. Wel is er één foto waarop Epstein een cheque met Trumps naam vasthoudt, en een andere waarop in Epsteins huis in Manhattan een exemplaar van Trumps boek The Art of the Comeback (1997) in een boekenkast te zien is.

In eerdere publicaties dook Trumps naam wel op, onder meer op vluchtlijsten van Epsteins privévliegtuig en in een contactboek dat tijdens het proces tegen Ghislaine Maxwell openbaar werd.

Volgens plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche wordt de komende twee weken nog meer materiaal vrijgegeven, waardoor Trump mogelijk alsnog prominenter in latere documenten kan voorkomen.

Overigens: mensen (mannen) die op Epsteins foto's staan hebben niet per se ook verkeerder dingen gedaan met (te) jonge meisjes. Maar Clinton?