Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

Beroemd
door Gerard Driehuis
zaterdag, 20 december 2025 om 5:35
Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58
Een van de bijzonderheden van minister Femke Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)) zijn haar wenkbrauwen. Je hoort het niet te hebben over het uiterlijk van ministers, zeker niet van vrouwelijke ministers, maar de wenkbrauwen van Femke Wiersma vragen erom. Of eigenlijk: de afwezigheid ervan. Want waar bij mensen vanaf de geboorte wenkbrauwen zitten, zit bij Wiersma niks, althans niks van haar. Er zit een soort verf.
Volgens mensen die er verstand van hebben, heeft ze PMU-wenkbrauwen.
PMU-wenkbrauwen zijn wenkbrauwen die met permanente (eigenlijk: semi-permanente) make-up zijn gepigmenteerd, zodat ze er langdurig voller en strakker uitzien zonder dat je ze dagelijks hoeft bij te tekenen. Bij de behandeling wordt met een heel dun naaldje pigment in de bovenste huidlagen van de wenkbrauwzone aangebracht, vergelijkbaar met tatoeëren maar minder diep, waardoor het resultaat na 1–3 jaar geleidelijk vervaagt
Vrouwen kiezen vooral voor PMU-wenkbrauwen omdat het tijd scheelt, altijd “zitten”, en zorgen over vorm, symmetrie en uitlopende make-up wegnemen. Daarnaast spelen zelfvertrouwen en het camoufleren van dunne of ontbrekende wenkbrauwen een grote.
Het lijkt er op dat Wiersma een vroege aanhanger is van de nep-wenkbrauw. Ook toen ze meedeed aan Boer Zoekt Vrouw had ze ze al. En inderdaad: iets lichter.
828

