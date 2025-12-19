ECONOMIE
Jake Paul vs. Anthony Joshua: wordt de YouTuber nu echt gesloopt?

Sport
door Dirk Kruin
vrijdag, 19 december 2025 om 14:16
im-54076016
Jake Paul (in de wereld bekend als partner van Jutta, maar wereldwijd als vechtende Youtuber) gaat straks de ring in tegen iemand die ver uitsteekt boven de YouTubers, MMA‑vechters en vergane boksglorie waarmee hij zijn reputatie opbouwde. De Amerikaanse media denken dat hij in elkaar geslagen gaat worden
Anthony Joshua is een voormalige tweevoudig wereldkampioen zwaargewicht en olympisch goudwinnaar met een record van 28 zeges in 32 partijen, waarvan 25 door knockout. Paul daarentegen komt met 12 winstpartijen in 13 kampen, vooral tegen kleinere tegenstanders in lagere gewichtsklassen. De partij in Miami is officieel een zwaargewichtgevecht op een catchweight rond 245 pond; Joshua vocht de laatste jaren steevast tussen de 250 en 255 pond, terwijl Paul meestal rond de 200 pond zat.
De bookmakers zien het daarom nauwelijks als een echte 50/50: in de ‘tale of the tape’ wordt Joshua neergezet als overweldigende favoriet, met koersen van ongeveer 1 op 9 tegenover circa 13 tegen 2 voor Paul. Joshua zelf houdt ook niet bepaald in: „I’m about to break the internet over Jake Paul’s face,” zei hij bij de aankondiging van het gevecht. Paul belooft dan weer “the biggest upset in sports history” en noemt het duel “Judgment Day”. Maar wie naar gewicht, ervaring en slagkracht kijkt, ziet vooral één vraag: blijft er na deze avond nog iets over van de Jake Paul‑hype?
En hoe zal het voor Jutta zijn?

