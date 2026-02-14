Organisatie Pride Amsterdam pakt uit voor 30e editie

AMSTERDAM (ANP) - De Canal Parade is normaal het sluitstuk van Pride Amsterdam, maar dit jaar vindt de kleurrijke botenparade plaats halverwege het evenement, op 1 augustus. Dat komt doordat deze 30e editie van Pride Amsterdam tegelijk ook de 10e viering van World Pride is. Het evenement duurt daarom twee weken in plaats van een week. Er worden extra veel bezoekers verwacht.

De Canal Parade lijkt spectaculairder te worden dan ooit tevoren. In de Prinsengracht komt een speciaal 300 meter lang stadion met 10.000 zitplaatsen en alle continenten zullen vertegenwoordigd zijn met eigen boten, "om een onvergetelijke historische editie neer te zetten", aldus Pride-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz.

Aan de Canal Parade doen zoals elk jaar tachtig boten mee. Onder de deelnemers zijn COC Nederland, het ministerie van Defensie en Gay Expats Amsterdam. Ook varen er boten mee van het politienetwerk Roze in Blauw en dat van de brandweer, Roze in Rood. Er is ook een World Religion-boot. Die voer voor het laatst mee in 2016.

World Pride

De aanleiding dat World Pride deze keer hier wordt gehouden, is het 25-jarig jubileum van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Nederland was daarmee het eerste land ter wereld.

De World Pride in Amsterdam is van 25 juli tot en met 8 augustus. Het thema is Unity (eenheid). Met het evenement wordt aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap.