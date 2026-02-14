ECONOMIE
Skeletonster Bos stelt op Spelen ook in derde run teleur

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 19:25
anp140226116 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos gaat niet opnieuw een olympische medaille winnen. Na het brons van vier jaar geleden tijdens de Spelen van Beijing staat de 32-jarige Nederlandse in Cortina d'Ampezzo na drie runs op de twaalfde plaats. Na de eerste twee runs op vrijdag nam ze nog de dertiende plek in.
Bos klokte zaterdag 58,12 seconden en was daarmee langzamer dan een dag eerder, toen ze 57,88 en 57,98 seconden over haar races deed. Met een totaaltijd van 2.53,98 heeft ze een achterstand van 2,24 op klassementsleidster Janine Flock. De Oostenrijkse heeft in de strijd om het goud drie Duitse skeletonsters achter zich: Susanne Kreher (0,21), Jacqueline Pfeifer (0,43) en Hannah Neise (0,70). Neise is de olympische titelverdedigster. De Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, is voorlopig de nummer 6.
De vierde en laatste run begint zaterdag om 19.35 uur.
