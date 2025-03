Oscarwinnaar Ballal na aanval kolonisten: doel was om me te doden

RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse Oscarwinnaar Hamdan Ballal vreesde voor zijn leven toen een grote groep kolonisten hem maandag op de bezette Westelijke Jordaanoever aanviel, zei hij tegen persbureau AFP. Vlak na de aanval werd hij, vanuit de ambulance die hem vervoerde, opgepakt door het Israëlische leger. De coregisseurs van zijn winnende documentaire No Other Land, Basel Adra en Yuval Abraham, maakten dinsdag bekend dat Ballal weer op vrije voeten is.

Ballal omschrijft de belaging als "een zeer grote aanval", waarbij "het doel was om me te doden". Vooral één kolonist zou de regisseur flink hebben toegetakeld. "Hij sloeg me over mijn hele lichaam en ook was er een soldaat die me mishandelde." Ballal wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis in Hebron voor zijn verwondingen. Daar deelde Adra eerder foto's van op Instagram. Hij schreef erbij dat de soldaten die Ballal maandag arresteerden, hem gedurende zijn detentie hebben "geblinddoekt en geboeid" en vervolgens op een militaire basis hadden achtergelaten.

Met de documentaire No Other Land, over de gevolgen van de Israëlische bezetting van de Westoever, won het drietal afgelopen maand de Oscar voor beste documentaire. Ballal had na die winst niet meer verwacht nog "aan zulke aanvallen te worden blootgesteld".