AEX-index opent vrijwel vlak, Shell verder omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel onveranderd geopend na de plus een dag eerder. ABN AMRO en ING stonden opnieuw bij de stijgers. Ook zwaargewicht Shell ging verder omhoog.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang een fractie hoger op 921,21 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 878,20 punten. De DAX in Frankfurt was vrijwel vlak en de CAC40 in Parijs daalde 0,1 procent.

De FTSE in Londen steeg 0,2 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in februari onverwacht afgezwakt naar 2,8 procent op jaarbasis, van 3 procent een maand eerder. Door de afkoelende inflatie heeft de Britse centrale bank meer ruimte om de rente verder te verlagen.

Daarnaast presenteert de Britse minister van Financiën Rachel Reeves later op de dag nieuwe begrotingsplannen waarbij naar verwachting ook miljardenbezuinigingen worden aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen.