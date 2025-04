Oud-minister Ollongren grijpt naast Europese defensiebaan

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Oud-minister Kajsa Ollongren grijpt naast een prominente nieuwe functie in Brussel. Ze wordt niet het nieuwe hoofd van het Europees Defensieagentschap (EDA), zeggen ingewijden.

De EU-landen hielden de EU vanouds liever buiten hun defensiebeleid, maar zijn daarvan de afgelopen jaren teruggekomen. Het EDA is snel belangrijker geworden en moet nu een grote rol gaan spelen in de herbewapening van Europa.

Een voormalig defensieminister en topambtenaar als Ollongren is erg geschikt om daaraan leiding te geven, meende Nederland. De D66'er werkte als rechterhand van premier Mark Rutte en als topambtenaar op Economische Zaken en trok als minister in Brussel de aandacht met een voortrekkersrol in de hulp aan Oekraïne.

Ollongren heeft zich volgens bronnen uit de race teruggetrokken. Wie het dan wel wordt, is nog onduidelijk. De EU-landen zijn er nog niet uit. Daardoor is er niet op tijd een vervanger voor EDA-baas Jiri Sedivy, die over twee weken afzwaait.